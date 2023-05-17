YSK Başkanı Yener: İtirazlar yasanın öngördüğü sürede görüşülüp sonlandırılacaktır

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener basın açıklaması yaptı. İşte Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde 298 Sayılı 6271 Sayılı ve 2839 Sayılı yasalar uyarınca seçim takviminin başlangıcından seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte seçmen listelerinin kesinleştirilmesi işlemleri tüm aşamalarda siyasi partilerimizce SİPPORT üzerinden paylaşılmıştır. Seçim sürecinde sandık kurullarımız, kamu görevlisi bir başkan, kamu görevlisi bir üye ve yasal düzenleme uyarınca 5 siyasi partili üye olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır.

"YSK, itirazları yasanın öngördüğü süre içinde görüşüp sonuçlandıracaktır"

Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları, bu kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili siyasi parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı aday temsilcilerine ve siyasi partilerin müşahitlerine verilmiştir. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci de aynı yasal düzenlemeler uyarınca siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. İlgili mevzuatlar uyarınca sandık kurullarının yapmış olduğu işlemlere karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak olan itiraz ve şikayet süreleri de kanunda ve seçim takviminde belirtilmiştir. Bu kurullarda da yasa uyarınca siyasi parti temsilcileri yer almakta ve kurullarımız onların katılımıyla karar almaktadır. Bu kurulların vermiş olduğu kararlara karşı da YSK’ya tarafların itiraz hakkı bulunmakta olup, YSK’da yasa uyarınca TBMM’de grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcisi de katılmaktadır. YSK, önce gelen bu itirazları yasanın öngördüğü süre içinde görüşüp sonuçlandıracaktır.

"Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır"

YSK, tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri an ve an SİPPORT üzerinden siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır. Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerimiz yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları yasal olarak mümkündür. Bu nedenle herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı gözüken seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur. YSK teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirilmiş olup, kesin sonuçların açıklanmasından sonra da sonuçlar kurulumuzun internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır."