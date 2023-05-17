CHP, 2 bin 269 sandıkta sonuçlara itiraz etti

CHP'li Muharrem Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Erkek, yurt içinde 192 bin 214, yurt dışında ise 9 bin 593 sandık olmak üzere toplam 201 bin 807 sandıkta oy kullanıldığını belirterek, "Bu sandıkların tamamına yakınında yani yüzde 99.9 oranında ıslak imzalı sonuç tutanaklarını sistemimize girdik. O küçücük oranın da kontrollerini yapıyoruz. Yüzde 100 olarak tamamlayacağız." dedi.

Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"İtirazlarımızı yaptık"

Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemindeki tutanak ile bizim sistemdeki tutanak arasında bir farklılık, uyuşmazlık var ise bizim sistemimiz kırmızı alarm veriyor, o sandık kırmızıya dönüyor. Ve bunu hem genel merkez hem il hem ilçe başkanlıklarımız görüyor. İşte burada zaten düzeltmeler ve itirazlar başlıyor. Yani son derece sağlıklı bir altyapımız ve sistemimiz var. Çünkü bizim için seçmen iradesi, milli irade her şeyin üstündedir. Ve her bir oyu takip ediyoruz. Biliyorsunuz cumhurbaşkanlığı için ayrı, milletvekilliği için ayrı tutanaklar düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı için 2 bin 269 sandık sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. Tabii 4 adayın da lehine, aleyhine olabilir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tabii ki tespit ediyoruz. Pazartesi saat 17.00 itibarıyla hepsinin itirazları yapıldı. Milletvekilliği için de Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti aleyhinde toplam 4 bin 825 sandıkta farklılık, uyuşmazlık tespit ettik. Bunların da itirazları dün 15.00 itibarıyla bitti. Salı günü saat 15.00 itibarıyla bu itirazları da yaptık." diye konuştu.

"Bu seçim çok daha basit"

Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten yürütmenin başı, cumhurbaşkanı güven oyu alamadı. Yeniden seçime gidiyoruz. Daha doğrusu yeni bir maça çıkılacak ve bu maç sıfır sıfır başlıyor. Onun için lütfen herkes sandığa gitsin. Özellikle gençler, özellikle kadınlar. 14 Mayıs'ta sandığa gitmeyen milyonlarca seçmen var. Bir milyonun üzerinde geçersiz oy kullanan seçmen. Bu seçim çok daha basit. İki aday, küçük normal bir oy pusulası. Ve biz sağ taraftaki adaya oyumuzu verirken; eşitliğe, özgürlüğe, adalete, kardeşliğe, liyakate, hakkaniyete, demokrasiye oy vereceğiz. Tek adam rejimine oy vermeyeceğiz. Demokrasiye oy vereceğiz. Bugün maalesef liyakatsizliği, adaletsizliği, baskıları, istikrar diye pazarlamak isteyen bir zihniyet var. Bütün gücü bir kişiye verdiğimizde sonuç ortada, tablo ortada. Ekonomik kriz ortada; eğitim, adalet, sığınmacılar. Türkiye'nin bütün temel sorunları daha da derinleşiyor. Evet 28 Mayıs'ta bunun kararını verecek olan da milyonlarca seçmen. Bu adaletsiz düzen devam mı etsin, değişsin mi? 28 Mayıs'ta iki aday var. Sağ taraftaki adaya oy vereceğiz ve demokratik hukuk devletini hep birlikte tesis edeceğiz.