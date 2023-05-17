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TRT Haber, AA 17.05.2023 12:17

Oktay'dan Charlie Hebdo'ya tepki: Cumhurbaşkanımızın başarısının kimleri rahatsız ettiğini görüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki gösterdi. Oktay, "İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum" sözlerini kullandı.

Oktay'dan Charlie Hebdo'ya tepki: Cumhurbaşkanımızın başarısının kimleri rahatsız ettiğini görüyoruz

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo, son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Derginin bugünkü sayısının kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizildi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak" sözleri yazıldı.

Batı medyasında Türkiye'deki seçimlerin ilk turundan önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan makaleler yayımlanmıştı.

Oktay: Gereken cevabı aziz milletimiz verecektir

Skandal karikatüre tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu sözleri kullandı:

"İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs’ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz. Bu zihniyete gereken cevabı aziz milletimiz 28 Mayıs’ta bir kez daha net bir şekilde verecektir."


 

Çelik: Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de skandal karikatüre tepki gösterdi.

Çelik, "Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terkediyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun'dan Charlie Hebdo'ya tepki: Size acıyan gözlerle bakıyoruz
Altun'dan Charlie Hebdo'ya tepki: Size acıyan gözlerle bakıyoruz

Dergi daha önce de provokatif paylaşımlar yapmıştı

Fransız dergisi, daha önce de Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapmış, İslam dünyasında büyük tepki toplamıştı.

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da birçok kez hedef alan dergi, son olarak Türkiye'deki depremlerle ilgili de çirkin bir paylaşımda bulunmuştu.

Grafik tasarımcı Abrar Sabbah'ın, Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine ilişkin yayımladığı karikatürünü "Yeniden ayağa kalkacağız" sözleriyle yeni bir çizim yaparak verdiği cevap, sosyal medyada ve Türk kamuoyunda takdir toplamıştı.


 

İlk yayın hayatına 1970'te "Hara Kiri" adıyla başlayan Fransız satirik dergi, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General Charle De Gaulle'ün ölümüne dair hakaret içerikli bir karikatür yayımlaması üzerine yargı kararıyla Kasım 1982'de kapanmıştı.

Yayın hayatına son verilen derginin "Hara Kiri" ismini kullanması yasaklanmıştı.

Dergi ekibi, Fransız yargısının General De Gaulle'ün ismine verdiği kutsallığı kırmak ve yasağı bozmak için Charle De Gaulle'ün isminden esinlenerek dergiyi "Charlie" adıyla 1992'de yeniden yayımlamaya başlamıştı.

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