Parçalı Bulutlu 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.05.2023 12:16

Parlamentonun yüzde 63,49'u yenilendi

Resmi olmayan sonuçlara göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 600 milletvekillinin 335'i ilk kez seçildi, 27. Dönem öncesinde milletvekilliği yapan 46 kişi yeniden Meclise girdi.

Parlamentonun yüzde 63,49'u yenilendi

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu.

Seçilen 600 milletvekilinin 335'i 28. Dönemde ilk kez Meclise girmeye hak kazandı.

27. Dönemde milletvekili olmayan ancak daha önceki dönemlerde seçilen 46 kişi, 28. Dönemde yeniden milletvekilliği yapacak. Bu sonuçlarla 381 yeni milletvekilinin bulunacağı 28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49 yenilenmiş oldu.

İlk kez seçilen 335 milletvekilinin 148'si AK Parti, 90'ı CHP, 47'si Yeşil Sol Parti (YSP), 27'si İYİ Parti, 18'i MHP, 4'ü Yeniden Refah Partisi ve 1'i Türkiye İşçi Partisinden parlamentoya girdi.

27. Dönemden 219 milletvekili de yeniden seçilmeye hak kazandı.

ETİKETLER
TBMM Seçim 2023
Sıradaki Haber
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Komşusunun ağaçlarını kesti, 6 yıla kadar hapsi isteniyor
13:29
İsviçre basını: Türkiye'deki seçimlerde 2'nci turun favorisi Erdoğan
13:25
Avrupa Parlamentosu seçimleri 6-9 Haziran 2024'te yapılacak
13:24
Ankara-Sivas YHT seferlerinin fiyatı belli oldu
13:28
Ömer Çelik: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler karşılarında bizi bulacaklar
13:03
Kremlin: Tahıl Girişimi'ne ilişkin kararın açıklanması beklenmeli
Av yasağı ve olumsuz hava koşulları tezgahı etkiledi
Av yasağı ve olumsuz hava koşulları tezgahı etkiledi
FOTO FOKUS
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ