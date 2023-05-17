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TRT Haber 17.05.2023 11:54

Liderlerin ikinci tur stratejileri belli oldu

Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci tur öncesinde liderlerin seçim stratejileri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine ziyaretler gerçekleştirecek, televizyon programlarına ağırlık verecek. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise saha çalışmalarını artıracak.

Liderlerin ikinci tur stratejileri belli oldu

Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimi için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek.

İlk turu önde kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte öncelikle televizyon programlarına ağırlık verecek.

Seçimden önceki hafta sonu ise deprem bölgesine bir dizi ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan'ın, ayrıca oy oranının yüksek olduğu bazı illerde de yeniden sahaya inerek miting yapması planlanıyor.

Teşkilatlara uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerini de görevlendirdi. AK Parti teşkilatlarına "Asla rehavete kapılmayın" uyarısı yaptı. Oy oranı yüksek olan Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde MYK üyeleri şehir buluşmaları gerçekleştirecek, Erdoğan için destek istenecek.

İkinci tura kadar söylemlerde "istikrar" ve "bütünlük" vurgusu yapacak olan Erdoğan, Meclis'te Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu alması halinde yeni dönemde sistemin tıkanmaması gerektiğini anlatacak.

Kılıçdaroğlu, stratejik öneme sahip yerleri ziyaret edecek

CHP’de de ikinci tur yarışı için kollar sıvandı. Kampanya stratejisine son şekli veriliyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, teröre karşı güçlü vurguyla sahaya inecek. Terörün her türlüsüne karşı olunduğu mesajı verilecek.

Öte yandan, yoğun miting programları yerine ilk tur sonuçları dikkate alınacak. Stratejik öneme sahip yerler tercih edilecek.  Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesini ziyareti de planlanıyor.

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