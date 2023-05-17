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Gündem
AA 17.05.2023 12:07

Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı
[Fotograf: AA]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Savcıya ifade veren şüphelilerden biri serbest bırakılırken 13'ü ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gece saatlerine kadar sorgusu süren şüphelilerden Ozan Özgür D., tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenmişti.

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