Ankara'nın ilçelerinde oy dağılımı belli oldu

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Ankara'da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 47,31, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 46 ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 6,39 oy aldı.

Erdoğan, 25 ilçesi bulunan Ankara'nın 22 ilçesinde en çok oy oranına ulaşan aday oldu. Erdoğan, sandıktan birinci çıktığı ilçeler içinde en yüksek oranı yüzde 78,18'le Çamlıdere'de yakaladı. Bu ilçeyi yüzde 72,04 ile Akyurt, yüzde 71,86 ile Çubuk takip etti. Erdoğan, Altındağ, Pursaklar, Keçiören, Elmadağ, Mamak, Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Evren, Bala, Kahramankazan, Kalecik, Haymana, Gölbaşı, Polatlı, Kızılcahamam, Sincan, Ayaş ve Şereflikoçhisar'da da ilk sırada yer aldı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Çankaya, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde sandıklardan birinci çıktı. Kılıçdaroğlu, Çankaya'da yüzde 75, Yenimahalle'de yüzde 53,93, Etimesgut'ta yüzde 51,89 oy aldı.

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise başkentte en fazla oy oranına yüzde 8,16 ile Kahramankazan ilçesinde ulaştı. Bunu yüzde 7,93 ile Sincan, yüzde 7,55 ile Beypazarı izledi.

Partilerin ilçe ilçe oy oranları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti, 25 ilçenin 21'inde en yüksek oy oranına ulaşan parti oldu. AK Parti'nin en fazla oy oranını yakaladığı ilçeler yüzde 51,53 ile Çubuk, yüzde 51,07 ile Çamlıdere, yüzde 50,29 ile Akyurt olarak sıralandı.

CHP ise Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Etimesgut ilçelerinde sandıklardan birinci çıktı. CHP, Çankaya'da 54,28, Yenimahalle'de yüzde 34,64, Mamak'ta yüzde 33,88, Etimesgut'ta yüzde 31,71 oy oranına ulaştı.

MHP'nin en fazla oy aldığı ilçeler yüzde 19,92 ile Bala, yüzde 19,66 ile Çamlıdere, yüzde 16,2 ile Kızılcahamam oldu.

Başkentte en çok oy oranına ulaştığı Beypazarı'nda yüzde 28,42 oy alan İYİ Parti, Nallıhan'da yüzde 18,20, Ayaş'ta yüzde 17,90 oy oranı elde etti.

Partilerin milletvekili sayıları

Ankara 1. Bölgede CHP yüzde 41,58, AK Parti yüzde 24,97, İYİ Parti yüzde 12,96 ve MHP yüzde 8,22 oy aldı. Böylece bu bölgede CHP 6, AK Parti 4, İYİ Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı.

Parti Oy Oranı (%) Miletvekili Sayısı CHP 41.58 6 AK Parti 24.97 4 İyi Parti 12.96 2 MHP 8.22 1

Ankara 2. Bölgede AK Parti yüzde 41,73, CHP yüzde 20,67, MHP yüzde 11,98 ve İYİ Parti yüzde 11,51 oy oranına ulaştı. Bu bölgede AK Parti 6, CHP 3, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekilini Meclise taşıdı.

Parti Oy Oranı (%) Milletvekili Sayısı AK Parti 41.73 6 CHP 20.67 3 MHP 11.98 1 İyi Parti 11.51 1

Ankara 3. Bölgede oy oranları, AK Parti'nin yüzde 32,21, CHP'nin yüzde 27,83, İYİ Parti'nin yüzde 13,79 ve MHP'nin yüzde 10,80 olarak kaydedildi. Bu seçim bölgesinde AK Parti 5, CHP 4, İYİ Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı.

Parti Oy Oranı (%) Milletvekili Sayısı AK Parti 32.21 5 CHP 27.83 4 İyi Parti 13.79 2 MHP 10.80 1

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da AK Parti'den 15, CHP'den 13, İYİ Parti'den 5 ve MHP'den 3 isim milletvekili sıralarında yerini aldı.

Parti Milletvekili Sayısı AK Parti 15 CHP 13 İYİ Parti 5 MHP 3

Emek ve Özgürlük, Ata ile Sosyalist Güç Birliği ittifakları Ankara'da 3 bölgede de milletvekili çıkaramadı.