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Gündem
AA 17.05.2023 13:11

Ömer Çelik: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler karşılarında bizi bulacaklar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır" dedi.

Ömer Çelik: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler karşılarında bizi bulacaklar

Çelik, sosyal medya hesabından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi.

Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



 

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