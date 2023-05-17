Polonya: Ukrayna'ya vermek için yeterli sayıda F-16 uçağımız yok

Polonya haber ajansı PAP'a göre Duda, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Avrupa Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Polonya'nın doğu komşusu Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları satın almak için uluslararası bir koalisyon kurulması halinde Polonya'nın Ukraynalı pilotları eğitmeye hazır olduğunu ifade eden Duda, "Polonya'nın elindeki F-16 uçaklarının sayısı Ukrayna'ya transfer için yeterli değil." dedi.

Polonya halihazırda Ukrayna'ya 8 MiG-29 savaş uçağı transfer etti ve 6 adet daha hibe edecek.