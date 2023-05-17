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Dünya
AA 17.05.2023 14:30

ABD ordusundan PKK/YPG'li teröristlere tank eğitimi

ABD askerleri, Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilindeki PKK/YPG'li teröristlere tank kullanma eğitimi verdi.

ABD ordusundan PKK/YPG'li teröristlere tank eğitimi

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteği vermeye devam ediyor.

Eğitim, dün Deyrizor'da ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası yakınlarında gerçekleşti.

Eğitimlerin hangi ülkeye ait tanklar üzerinde verildiği ise öğrenilemedi.

Onlarca PKK/YPG'li terörist, tank eğitiminin dışında ABD yapımı TOW tanksavarların kullanımı hakkında ABD askerlerinden eğitim gördü.

Teröristlerin aynı noktada aldığı bir diğer eğitimse topçu atışları ve havan topları konusunda oldu.

ABD'den Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK'lı teröristlere eğitim
ABD'den Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK'lı teröristlere eğitim

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun başını çeken ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında PKK/YPG'li teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

ETİKETLER
PKK/YPG Terör Örgütü Suriye
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