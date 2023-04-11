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Dünya
AA 11.04.2023 16:30

ABD'den Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK'lı teröristlere eğitim

ABD askerleri, Suriye'de Haseke ilinin güneyindeki Şeddadi ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verdi.

ABD'den Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK'lı teröristlere eğitim
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteğini sürdürüyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 10 Nisan'da Amerikalı 30 eğitmenin katılımıyla Şeddadi ilçesinin güneyinde Şeyh Osman köyünde yaklaşık 230 YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verildi.

Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, keskin nişancı, koruma ile tahliye ve topçu atışları konusunda eğitildi.

Öte yandan ABD'ye ait helikopterler eğitim alanında keşif uçuşları gerçekleştirdi.

ABD'nin terör örgüte verdiği silahlı eğitimin devam etmesi bekleniyor.

ABD'den Haseke'deki üslerine takviye konvoyu

Diğer yandan, ABD güçleri, 10 Nisan'da Suriye-Irak sınırındaki El-Velid sınır kapısından 20 araçlık askeri ile lojistik konvoyu Haseke'deki üslere sevk etti.

Bradley tipi zırhlı muharebe araçlarının eşlik ettiği konvoyda, yakıt tankerleri ile tırları yer aldı.

Konvoy, ABD güçlerinin Haseke iline bağlı Şeddadi ile Tel Beyder bölgelerindeki askeri üslere vardı.

ABD ordusu 6, 8, 22 ile 25 Ocak'ta Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına en az 200'e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu göndermişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

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