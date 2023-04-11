Mirziyoyev ve Putin, Özbek-Rus ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesini görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mirziyoyev ve Putin'in yaptıkları telefon görüşmesinde, karşılıklı ticaretin daha da artırılması ve ortak işbirliği projelerinin hayata geçirilmesine yönelik öncelikli konuları detaylı olarak görüştüğü bildirildi.

Görüşmede Mirziyoyev ve Putin'in, ay sonunda Taşkent'te düzenlenecek Innoprom Uluslararası Sanayi Fuarı'nın, iki ülkenin iş dünyası ve bölgelerinin, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için etkin kullanım alanı olacağı konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

İki ülke arasındaki kültürel ve insani değişim programları çerçevesindeki verimli işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren liderlerin ayrıca, yakın dönemde gerçekleştirilecek ikili ve çok taraflı etkinliklerin takvimiyle ilgili görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.