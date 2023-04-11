Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2023 15:46

Hint-Amerikalı matematikçi Rao, 102 yaşında uluslararası istatistik ödülünün sahibi olacak

Hint kökenli Amerikalı matematikçi Calyampudi Radhakrishna Rao'ya, 102 yaşında 80 bin dolar değerindeki 2023 Uluslararası İstatistik Ödülü verilecek.

Hint-Amerikalı matematikçi Rao, 102 yaşında uluslararası istatistik ödülünün sahibi olacak
[Fotograf: AA]

Uluslararası İstatistik Vakfının Uluslararası Ödül Kurulu tarafından yapılan açıklamada, temmuzda Kanada'nın başkenti Ottawa'da düzenlenecek Dünya İstatistik Kongresi'nde Rao'ya, 80 bin dolarlık "yılın istatistikçisi" ödülünün takdim edileceği duyuruldu.

Açıklamada, Rao'nun 1945'te Calcutta Matematik dergisinde yayımlanan çalışmasının, modern istatistik alanı için rehber niteliğinde olduğu ve bugün hala bu alanda yoğun şekilde üç temel bulgu ortaya koyduğu kaydedildi.

Ünlü matematikçinin çalışmasındaki ilk bulgunun, "bir niceliği tahmin etmek için bir yöntem kullanıldığında, bunun herhangi bir yöntem kadar iyi olabileceğini bilmek" olduğu aktarıldı.

"Rao-Blackwell Teoremi" olarak adlandırılan ikinci bulgu (ünlü istatistikçi David Blackwell tarafından bağımsız olarak keşfedildiği için ikisinin adıyla anılıyor), bir tahminin daha iyi, optimal bir tahmine dönüşmesi için olanak sağlıyor. Açıklamada, bu bulguların, istatistiklerin çoğunun üzerine inşa edildiği bir temel oluşturduğu belirtildi.

Üçüncü bulgu ise "bilgi geometrisi" olarak ünlenen yeni bir disiplinler arası alana öncülük eden anlayışı oluşturdu.

Açıklamada, bu üç bulgu bir araya geldiğinde bilim adamlarına sıradan verilerden verimli analiz ve sonuçlar çıkarmalarına yardım ettiği ifade edildi.

Hindistan'ın güney eyaletlerinden Karnataka'da Eylül 1920'de dünyaya gelen ünlü matematikçi, ülkesinde istatistik ve matematik bölümlerinde lisans eğitimini aldıktan sonra, İngiltere'deki dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen King’s College'da yüksek lisansını, Cambridge Üniversitesinde de doktorasını tamamladı.

Sıradaki Haber
İngiltere'de sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz elektronik sigara dağıtılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 17 milyon 77 bin lira ceza
16:55
Avustralya'da tuz havzaları temiz enerji için hidrojen depolamada kullanılacak
16:53
Rusya: Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız
16:53
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü
16:52
Fransa'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle parti grubu üyeliğinden çıkarılan milletvekili geri döndü
16:50
Fransa'da çocuklar kreşlerde kötü muameleye maruz kalıyor
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
FOTO FOKUS
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ