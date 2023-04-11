Hint-Amerikalı matematikçi Rao, 102 yaşında uluslararası istatistik ödülünün sahibi olacak

Uluslararası İstatistik Vakfının Uluslararası Ödül Kurulu tarafından yapılan açıklamada, temmuzda Kanada'nın başkenti Ottawa'da düzenlenecek Dünya İstatistik Kongresi'nde Rao'ya, 80 bin dolarlık "yılın istatistikçisi" ödülünün takdim edileceği duyuruldu.

Açıklamada, Rao'nun 1945'te Calcutta Matematik dergisinde yayımlanan çalışmasının, modern istatistik alanı için rehber niteliğinde olduğu ve bugün hala bu alanda yoğun şekilde üç temel bulgu ortaya koyduğu kaydedildi.

Ünlü matematikçinin çalışmasındaki ilk bulgunun, "bir niceliği tahmin etmek için bir yöntem kullanıldığında, bunun herhangi bir yöntem kadar iyi olabileceğini bilmek" olduğu aktarıldı.

"Rao-Blackwell Teoremi" olarak adlandırılan ikinci bulgu (ünlü istatistikçi David Blackwell tarafından bağımsız olarak keşfedildiği için ikisinin adıyla anılıyor), bir tahminin daha iyi, optimal bir tahmine dönüşmesi için olanak sağlıyor. Açıklamada, bu bulguların, istatistiklerin çoğunun üzerine inşa edildiği bir temel oluşturduğu belirtildi.

Üçüncü bulgu ise "bilgi geometrisi" olarak ünlenen yeni bir disiplinler arası alana öncülük eden anlayışı oluşturdu.

Açıklamada, bu üç bulgu bir araya geldiğinde bilim adamlarına sıradan verilerden verimli analiz ve sonuçlar çıkarmalarına yardım ettiği ifade edildi.

Hindistan'ın güney eyaletlerinden Karnataka'da Eylül 1920'de dünyaya gelen ünlü matematikçi, ülkesinde istatistik ve matematik bölümlerinde lisans eğitimini aldıktan sonra, İngiltere'deki dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen King’s College'da yüksek lisansını, Cambridge Üniversitesinde de doktorasını tamamladı.