İngiltere'de sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz elektronik sigara dağıtılacak

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sigara içme oranının düşürülmesi amacıyla tasarlanan ulusal program kapsamında, 1 milyon kullanıcının sigaralarını elektronik sigaralarla değiştirmesinin teşvik edileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu programın dünyada bir ilk olduğunun altı çizilerek, bu kapsamda, İngiltere'deki sigara içenlerin yaklaşık 5'te 1'ine bu alışkanlığı bırakmalarına yardımcı olacak davranış desteğinin yanı sıra elektronik sigara başlangıç kiti sunulacağı kaydedildi.

Hükümetin, 2030'a kadar İngiltere'de sigara içme oranını yüzde 5'in altına düşürmeyi taahhüt ettiği hatırlatılan açıklamada, hamile kadınların sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak için de mali teşviklerin sağlanacağı belirtildi.

Öte yandan, açıklamada, İngiltere'de 5,4 milyon kişinin sigara kullandığı, bu durumun önlenebilir hastalık ve ölümlerin en büyük nedeni olmaya devam ettiği belirtilerek, son verilere göre, tüm kanser nedenli ölümlerin 4'te 1'inin sigaradan kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi.