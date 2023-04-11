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Dünya
AA 11.04.2023 14:40

Finlandiya'da "Yeşiller"in lideri parti genel başkanlığını bırakacağını açıkladı

"Finlandiya'nın Yeşilleri" olarak bilinen Yeşil Birliği Partisinin lideri Maria Ohisalo, parti genel başkanlığına bir dönem daha aday olmayacağını açıkladı.

Finlandiya'da "Yeşiller"in lideri parti genel başkanlığını bırakacağını açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Ohisalo, düzenlediği basın toplantısında seçimlerdeki kayba değinerek, haziranda yeni genel başkanın seçileceğini söyledi.

Yeni bir liderin parti için daha iyi olacağını belirten Ohisalo, "Yeşil Birliği Partisine genel başkan olarak bir dönem daha aday olmayacağım. Seçim yenilgisinin tüm sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı.

Seçim sonucunu "büyük yenilgi" olarak nitelendiren Ohisalo, koalisyon için teklif gelmesi durumunda partisinin müzakerelere açık olduğunu bildirdi.

"Finlandiya'nın Yeşilleri", 2 Nisan'daki parlamento seçimlerinde yedi sandalye kaybetmiş ve milletvekili sayısı 20'den 13'e düşmüştü.

Finlandiya'da görev süresi sona erecek Başbakan Sanna Marin de 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa edeceğini duyurmuştu.

Finlandiya'da seçimler

Finlandiya'da genel seçimleri muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20,1 ve Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti yüzde 19,9 oy aldı.

Buna göre, 200 sandalyeli Finlandiya parlamentosunda Ulusal Koalisyon Partisi 48, Gerçek Finler Partisi 46, Sosyal Demokrat Parti 43, Merkez Parti 23, Yeşil Birliği 13 ve Sol İttifak 11 vekille temsil edilecek. İsveç Halk Partisinin ise 9 milletvekili çıkarması bekleniyor. Kalan sandalyeler ise Merkez Parti, "Movement Now" partileri ile bağımsız adaylar arasında paylaşıldı.

Finlandiya'da seçimleri lider tamamlayan parti, hükümeti kurmak için önceliğe sahip. Ülkeyi yönetmek için de 200 sandalyeli parlamentoda 100'den fazla vekille bir koalisyon oluşması gerekiyor.

2019 seçimlerini ilk üç sırada tamamlayan partiler sırasıyla Sosyal Demokrat Parti, Gerçek Finler Partisi ve Ulusal Koalisyon Partisi olmuştu.

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