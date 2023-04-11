ABD'de 'kız kavgaları' düzenlemekle suçlanan öğretmen gözaltına alındı

Fox News'in haberine göre, 23 yaşındaki Angel Footman, sınıfında öğrenci kavgalarına ev sahipliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Footman'ın öğrencilerin kavga etmesine izin verdiği ve onları masasından izlediği; zaman zaman öğrencileri "bağırarak veya kavgaları telefonlarıyla kaydederek dikkat çekmemeleri" konusunda uyardığı iddia edildi.

7 Nisan'da "bir çocuğun suç işlemesine yardımcı olmakla" ilgili dört ayrı suçtan gözaltına alınan Footman'ın, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkarılması planlanıyor.