Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Johnson'ın gündeminde Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar yer aldı.

"Putin'e diplomasi yoluyla hedeflerinin gerçekleştirilmesi için her şansı verdik." diyen Boris Johnson, "Durum değişmediği takdirde Batı'nın çatışmayı önlemek için en iyi çabaları boşa olabilir. En kötüsü olursa, bir Avrupa ülkesi, hiçbir gerekçe gösterilmeden yürütülen tam ölçekli bir saldırganlık savaşının hedefi haline gelecektir. Artık Putin'in planının sonraki olası aşamaları için kendimizi hazırlamalıyız" açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı, "Ukrayna'ya Rus güçlerinin sevkiyatının miktarının yeni bir işgale işaret ettiğine şüphe yok." diyerek "Son ana kadar diplomasiden vazgeçmeyeceğiz" vurgusunu yaptı.

Bankalara ve kişilere yaptırım: Ülkeye girişleri yasaklandı

Emsali görülmemiş tedbirler uygulamaya gireceğine işaret eden Johnson, konuşmasında ilk aşamada hangi yaptırımların getirildiğini de açıkladı:

"5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uygulanacak. Bu kişilerin İngiltere'deki tüm varlıklarını donduruyoruz. Bu kişilerin İngiltere'ye girmeleri yasaklandı."

Yaptırım uygulanan bankalar: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, the Black Sea Bank

Yaptirim getirilen kişiler: Gennady Timchenko, Boris Rotenberg, and Igor Rotenberg

"Tüm NATO müttefiklerimi mutlaka korumak zorundayız"

"Güç gösterisinden kaçınmalıyız, bedeli ağır olur" diyen Johnson açıklamalarına şöyle devam etti.

"Tüm NATO müttefiklerimi mutlaka korumak zorundayız. Putin'in nihayetinde başarısız olduğunu görmemiz gerekiyor. Tüm Avrupa ve NATO bunun için bir araya gelmelidir. İngiltere, bunun için elinden gelen her şeyi yapacaktır."

"Ukrayna daha fazla askeri yardım talebinde bulundu"

Johnson, dün gece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna'nın daha fazla askeri yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya destek sunmaya devam edeceğini söyleyen Johnson, daha fazla yardım talebini de dikkate alacağını kaydetti.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı

Rusya, dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili 2 ayrı kararnameyi canlı yayında imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri iş birliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.

Zelenskiy: Yaptırımları uygulamak için çatışmayı beklemeyin

Zelenskiy, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya Federasyonu bu kararla Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlığa temel oluşturuyor. NATO'da olup olmadığımız fark etmez, silahlanma ve askeri konularda bize yardımcı olmanız lazım çünkü bizim askerimiz yarın sizin için de savaşacak."

Almanya da Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin lisanslandırılması sürecini durdurma kararı almıştı.