South China Morning Post gazetesinin haberine göre, aylardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong'da, ilk kez tüm oy kullanma merkezleri emniyet görevlileri tarafından korunacak.

Bölgede pazar günü yapılacak belediye meclisi seçimlerinde, 600'den fazla noktadaki oy verme işlemi sırasında, şiddet olaylarının önüne geçmek için çok sayıda emniyet gücü görev yapacak.

Üst düzey bir polis yetkilisi, seçim günü güvenliği mümkün kılmak için, 3 bin çevik kuvvet polisinin yanı sıra tüm emniyet birimlerinin görevinin başında olması gerektiğini söyledi. Yetkili, her oy kullanma merkezinde, güvenlik görevlilerine ilaveten çevik kuvvet üniforması ve ekipmanlarına sahip polisin görev yapacağını belirtti.

Kaynak: AA