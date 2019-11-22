Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütleri PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

İlçe merkezinde bulunan İman Camii'nde, cuma namazı öncesi, Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan Türk ve Suriyeliler için mevlit okutuldu.

Duaların edildiği programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile bölgede görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile çok sayıda Suriyeli kanaat önderi ve vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışında katılımcılara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA