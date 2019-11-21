Fransa Terör Kurbanları Derneği (AFVT) ile Nice Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği, 3 gün sürecek kongrenin açılış konuşmalarını Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ve AFVT Başkanı Guillaume Denoix de Saint-Marc yaptı.

Terör mağdurlarının seslerini duyurabilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan kongrede, 80 ülkeden 450'si terör mağduru olmak üzere 700'ün üzerinde katılımcı yer alıyor.

Türkiye'den katılım

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen kongreye Türkiye'den İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi'nin yanı sıra Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, Fransız yetkililer, terör uzmanları, akademisyenler, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

PKK/YPG terör örgütünün 11 Ekim 2019'da Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırı sonucunda babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Polis Başmüfettişi Asım Bulat ve terör örgütü DEAŞ'ın 1 Ocak 2017'de gerçekleştirdiği İstanbul'daki Reina saldırısında yaralanan Deniz Çeliker'in annesi Bahar Çeliker ve babası Muhsin Çeliker de kongreye katıldı.

Kaynak: AA, TRT Haber