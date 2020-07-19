South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, bölgede son 24 saatte 100'den fazla COVID-19 vakasına rastlandığını açıkladı.

Lam, durumun "gerçekten kritik olduğuna ve kontrol altına alındığına dair işaret bulunmadığına" vurgu yaparak zaruri olmayan memurların evden çalışacağını söyledi.

Kamuya açık kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirdiklerini ifade eden Lam, günlük 10 bin testin yapılacağının sözünü verdi.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hong Kong'da son 24 saatte 108 yeni vakaya rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı bin 886'ya çıktı.