Azerbaycan askerleri 7/24 siperlerde. TRT Haber ekibi de Azerbaycan-Ermenistan sınırının sıfır noktasına gitti, sık sık çatışmaların yaşandığı siperlere girdi.

Askerlerle bir araya gelen ekip, o gün yaşananları sordu. Siperde görevli yüzbaşı, yaşananları şöyle anlattı:

"12 Temmuz tarihinde düşman saldırıya başladı. Saldırının başlamasıyla ilk günden itibaren bütün askerlerimiz ön hatta kararlılıkla çatıştı ve hala da ön hat savunmada bulunan askerlerimiz dövüşüyor."

Yüzbaşı, düşman saldırısına gerektiği gibi karşılık verdiklerini anlatarak, "Düşman ne kadar ağır bombardıman yaptıysa da Azerbaycan topraklarına ayak bastı ama toprak alamadı. Azerbaycan ordusu, yüksek ruh ve mücadele azmi neticesinde düşman çok fazla kayıp verdi, geri çekilmeye mecbur kaldı" dedi.

Azerbaycan stratejik tepeleri kontrol etmeye devam ediyor

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Ermenistan gözlerini Azerbaycan topraklarına dikti. Yüzlerce köyü talan eden Ermenistan, evleri yaktı, tarihi ve hatıraları yok etti.

Geçmişte yaşananlar, hafızalarda taze olduğu için de Azerbaycan askerleri siperleri bir an olsun boş bırakmıyor. Ermenilerce ortaya atılan Azerbaycan siperlerinin düştüğü iddiaları ise ülkede karşılık bulmadı. Askerler, halkın desteğinden emin.

Siperde görevli kıdemli astsubay, "Bu çatışmada bir kez daha görüldü ki ordu ve halk arasında güçlü bir ilişki var. Halkımız ordumuzun arkasında, orduya güveniyor. Azerbaycan askeri, Ermeni ordusunun Azerbaycan'ın topraklarına girmesine ve bir parça toprağını almasına imkan vermeyecek. Bunu emin olarak söyleyebilirim" dedi.

Ermeni güçler, 12 Temmuz’da Ağdam köyünde bulunan mevzileri ele geçirmek istedi ve çatışmalar günlerce sürdü.

Azerbaycan’ın 12 şehit vermesine yol açan çatışmalarda Ermenistan, 100’ün üzerinde askerini kaybetti. Ancak Azerbaycan topraklarından bir karış alamadı.

Azerbaycan, bölgedeki stratejik tepeleri kontrol etmeye devam ediyor.

Haber: Fatih Avanos

Kamera: İlkin Umudov