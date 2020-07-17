Ermenistan, Azerbaycan'a provokatif saldırılarına devam ediyor.

Pazar günü Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Tovuz bölgesine düzenlediği saldırılarla başlayan gerginlik sürüyor.

Ermenistan, Berd ve Çemberek bölgeleri ile işgal altında tuttuğu Terter, Ağdam, Fuzuli ve Cebrayil bölgeleri başta olmak üzere 97 defa Azerbaycan topraklarına yönelik ateş açtı.

Azerbaycan da Ermenistan'ın saldırılarına karşılık veriyor, Askeri mevzilerini vurmaya devam ediyor.

Azerbaycan Kuvvetleri, Ermenistan mevzilerine giden askeri bir aracın imha edilme görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da mesaiye hızlı başladı.

Dönem başkanı olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Bağlantısızlar Hareketi’ni Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları dolayısıyla olağanüstü toplantıya çağırdı.

Video konferans ile gerçekleştirilen toplantıya üye ülke temsilcilerinin yanı sıra BM’den de temsilciler katıldı.

Bayramov üye ülke temsilcilerine bölgede yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

