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Afganistan'da patlamada 3 sivil öldü
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, kent merkezi yakınlarında meydana gelen patlamanın, sivillerin bölgeden geçişi sırasında gerçekleştiğini açıkladı.
İbadi, patlamada 3 sivilin öldüğünü bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: afganistan'da patlama Uruzgan bombalı saldırıSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 13:23
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