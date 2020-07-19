Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 182 artarak 273 bin 656'ya yükseldi.

Hastalardan 3 bin 556'sının durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı 237 bin 788'e ulaştı.

Ülkede yapılan test sayısı da 2 milyon 148 bin 999 oldu.

İran'da Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Gülistan, Mazenderan, Kirman ve Fars eyaletleri "kırmızı bölge" ilan edilmiş durumda.