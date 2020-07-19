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İran'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 14 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
İran'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 artarak 14 bin 188'e ulaştı.
Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 182 artarak 273 bin 656'ya yükseldi.
Hastalardan 3 bin 556'sının durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı 237 bin 788'e ulaştı.
Ülkede yapılan test sayısı da 2 milyon 148 bin 999 oldu.
İran'da Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Gülistan, Mazenderan, Kirman ve Fars eyaletleri "kırmızı bölge" ilan edilmiş durumda.
Etiketler: iran'da koronavirüsSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 13:14
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