12 Temmuz'da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Tovuz bölgesine düzenlediği saldırılarla başlayan gerginlik sürüyor.

Ermenistan son 24 saatte 53 kez ateşkes ihlali yaptı. Ağır silahlar ve toplarla açılan ateşlerde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Azerbaycan ordusu açılan ateşe sert cevap verdi.

Ateşkes ihlalleri Ermenistan’ın Berd ve Çemberek bölgeleri ile işgal altında tuttuğu Terter, Ağdam, Fuzuli ve Cebrayil bölgelerinden gerçekleşti.

Diplomatik görüşmeler sürüyor

Azerbaycan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da mesaisine devam ediyor. Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Mevkidaşlarına Tovuz’da gerçekleşen Ermenistan saldırıları hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede Kafkasya’da son günlerde yaşanan çatışmalar ve genel durum konuşuldu.