Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da elektrik santralinde patlama
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın İsfahan kentindeki bir santralde patlama meydana geldi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, kentteki İslamabad Elektrik Santrali'nin şalt sahasındaki patlama, sabah saatlerinde yaşandı.
Trafo arızasından kaynaklanan patlamada can kaybı olmazken tesisin faaliyetlerinde de aksama yaşanmadı.
İslamabad Elektrik Santrali'nin İsfahan'ın tüm elektriğini temin ettiği belirtiliyor.
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