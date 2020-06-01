"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle protestolara sahne olan Hong Kong'da polis, yıl dönümü yaklaşan Tiananmen olaylarında ölenleri anmak için toplanmanın yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada, son 2 günde yurt içi kaynaklı 5 COVID-19 vakası tespit edilmesi üzerine sosyal mesafe kurallarına dikkat çekildi.

COVID-19 nedeniyle en fazla 8 kişinin bir araya gelmesine izin verildiği anımsatılan açıklamada, halkın toplanmasının salgının yayılma riskini artıracağı belirtildi.

Böylelikle Hong Kong'da her yıl, Tiananmen Meydanı'nda demokrasi yanlısı göstericilerin bastırılması sırasında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreni ilk kez yasaklanmış oldu.

Diğer yandan, töreni organize eden "Çin'in Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı", olayların yıl dönümü olan 4 Haziran'da gece saygı duruşunda bulunmak için Viktorya Park'ta bir araya geleceklerini duyurdu.

1989'daki olaylar

Çin'de 1989 yılının nisan ayından başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: Reuters]

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Diğer yandan, olayların ardından çok sayıda devlet ve parti yetkilisi gözaltına alınmış ya da ev hapsiyle cezalandırılmıştı.