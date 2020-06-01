Sağlık Bakanı Eteni Longondo, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısında Ebola salgınına yakalanan yeni hastalar olduğunu belirterek, 4 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Kuzey Kivu Bölgesi Sağlık Bakanı Dr Moise Kakule Kanyere, 2 hafta önce, ülkedeki son hastanın, tedavi gördüğü Beni vilayetindeki Ebola Tedavi Merkezi'nden taburcu edilmesinin ardından, Ebola salgınının son bulduğunu ilan etmek için 42 gün sürecek olan geri sayımı başlatmıştı.

Salgın ülkenin doğusunda başlamıştı

KDC’nin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.