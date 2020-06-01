Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bomba paniği
[Fotoğraf: DHA]
Ukrayna’nın başkenti Kiev'de, bir kişinin metro köprüsünü havaya uçurma tehdidinde bulunduğu bildirildi.
Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Kiev’de bulunan metro köprüsüne çıkan bir kişi, elindeki pakette bomba olduğunu söyleyerek, köprüyü havaya uçurma tehdidinde bulundu. Polise ihbarda bulunan görgü tanıklarının, saldırganın elinde bir paket ve kumanda bulunduğunu aktardığı belirtildi.
Ukrayna polisi, köprü ile bazı metro istasyonlarının kapatıldığını duyurdu.
Saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı.
Aynı köprüde 2'nci olay
Kiev’de 18 Eylül 2019 tarihinde de bir kişinin metro köprüsünü havaya uçurma tehdidinde bulunması üzerine korku dolu anlar yaşanmıştı. Etrafa ateş açan kişi, polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.
Etiketler: Ukrayna metro köprüsü Kiev bomba ihbarıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 15:52
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