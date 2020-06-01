Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Kiev’de bulunan metro köprüsüne çıkan bir kişi, elindeki pakette bomba olduğunu söyleyerek, köprüyü havaya uçurma tehdidinde bulundu. Polise ihbarda bulunan görgü tanıklarının, saldırganın elinde bir paket ve kumanda bulunduğunu aktardığı belirtildi.

Ukrayna polisi, köprü ile bazı metro istasyonlarının kapatıldığını duyurdu.

Saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Aynı köprüde 2'nci olay

Kiev’de 18 Eylül 2019 tarihinde de bir kişinin metro köprüsünü havaya uçurma tehdidinde bulunması üzerine korku dolu anlar yaşanmıştı. Etrafa ateş açan kişi, polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.