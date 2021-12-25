Hollanda'da Schiedam kentinde yaşayan 78 yaşındaki Salim Aslan, 78 yaşındaki Nurettin Keten ve 79 yaşındaki Kazım Çelik Kraliyet Nişanı almaya hak kazandı.

3 Türk, Kraliyet Nişanı'nı Schiedam Belediye Başkanı Cor Lamers'in elinden aldı.

"Bu kişiler, cami cemiyetinde aktif görev alarak toplumun öncüleri oldu"

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Muradiye Camisi'nde yaklaşık 45 yıldır gönüllü olarak yürüttükleri çalışmalarla toplumda öncü olan Aslan, Keten ve Çelik, gerçekleşen faaliyetlerle kentteki entegrasyona verdikleri destek dolayısıyla "Kraliyet Nişanı"na layık görüldü.

Aslan, Keten ve Çelik'in evlerini ziyaret ederek "Kraliyet Nişanı"nı takdim eden Lamers, orada yaptığı konuşmada, "Bu kişiler, 1975'ten itibaren büyük gayretler sonucunda kurdukları cami cemiyetinde aktif görev alarak toplumun öncüleri oldu. Bunun için onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Şimdiye kadar 100'den fazla Türk Kraliyet Nişanı aldı

Kral Willem Alexander'in doğum günü dolayısıyla 27 Nisan'da ülke genelinde düzenlenen "Kral Günü" kutlamaları kapsamında dağıtılan nişan konusunda Aslan, Keten ve Çelik için Denk Partisi Schiedam Belediye Meclis Üyesi Cemil Kahramanoğlu tarafınca yapılan özel başvuru üzerine ayrı bir prosedür işletildi.

Kahramanoğlu, basına yaptığı açıklamada, "Büyüklerimizi onurlandırmak bizim sorumluluğumuzdur. Onların zorlu mücadeleleri sonrasında kurulan cami ve dernekler, nesiller boyu hizmet vermeye devam edecektir. Kraliyet Nişanı, Schiedam toplumunun ahde vefa göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Şimdiye kadar ülke genelinde farklı bölgelerden 100'den fazla Türk, "Kraliyet Nişanı" almaya hak kazandı.

Sembolik değeri olan nişanı, bu yıl ülke genelinde 999'u kadın olmak üzere 2 bin 828 kişi almıştı.