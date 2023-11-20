Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2023 17:35

Hizbullah: Lübnan'ın güney sınırındaki operasyonlarda 1523 İsrailli yaralandı

Lübnan'daki Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güney sınırındaki askeri operasyonlarda 1523 İsraillinin yaralandığını bildirdi.

Hizbullah: Lübnan'ın güney sınırındaki operasyonlarda 1523 İsrailli yaralandı

Hizbullah'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güney sınırındaki askeri operasyonlarda 1523 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Bu sayının nasıl belirlendiğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, yaralılar arasındaki sivil ve asker sayısı da belirtilmedi.

- Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.​​​​​​​

Hizbullah, çatışmaların başından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında yer alan İsrail’e ait 40'tan fazla askeri noktayı hedef aldığını açıkladı.

İsrail de savaş uçakları ve İHA'larla düzenlediği saldırıların yanı sıra topçu atışlarıyla Hizbullah'ın saldırılarına yanıt veriyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Lübnan
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Endonezya Hastanesi'ni toplu mezara dönüştürmeye çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:41
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:32
AFAD Başkanı: 11 gemi personelini arama çalışmaları sürüyor
17:58
Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara
17:50
Biden'ın danışmanının, "Lübnan'la savaşın önlenmesini görüşmek için" İsrail'e geldiği bildirildi
17:49
Belçika'da 4 gün çalışma sistemi tutmadı
18:07
Guterres: Gazze'deki sivil kayıp, hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek
Gazzeli hastaları taşıyan uçak Ankara'ya indi
Gazzeli hastaları taşıyan uçak Ankara'ya indi
FOTO FOKUS
Şoförünün kalp krizi geçirdiği yolcu otobüsünü ikinci şoför durdurdu: O anlar kamerada
Şoförünün kalp krizi geçirdiği yolcu otobüsünü ikinci şoför durdurdu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ