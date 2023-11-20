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Dünya
AA 20.11.2023 17:02

İsrail çeşitli bahanelerle Filistinli çocukları gözaltına alıyor

İsrail güçleri, yılbaşından bu yana yaklaşık 900 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Ekim ayı itibarıyla 200 çocuk İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

İsrail çeşitli bahanelerle Filistinli çocukları gözaltına alıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik gözaltı olaylarında yaşanan artışa işaret edilen açıklamada, İsrail'in sadece ekim ayında 145 çocuk olmak üzere yılbaşından bu yana 880'den fazla çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, ekim ayı itibarıyla 26'sı idari tutuklu olmak üzere toplam 200 çocuğun İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunduğu aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 920’ye yükseldiğini bildirmişti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 215 Filistinli hayatını kaybetti.

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