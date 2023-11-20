Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2023 17:24

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Endonezya Hastanesi'ni toplu mezara dönüştürmeye çalışıyor

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ni toplu mezara dönüştürmeye çalıştığını söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Endonezya Hastanesi'ni toplu mezara dönüştürmeye çalışıyor

AA muhabirine konuşan Kudra, İsrail güçlerinin, Endonezya Hastanesi'ni ölüm çemberine aldığını ve sabahın ilk saatlerinden itibaren hastanenin bölgede bulunan keskin nişancılar tarafından hedef alındığını ifade etti.

Hastanenin tamamen kuşatıldığını belirten Kudra, İsrail'in roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesi'nde en az 12 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını hatırlattı.

İsrail, Şifa Hastanesi'nde yaşananları Endonezya Hastanesi'nde tekrarlamak istiyor

Hastane içinde sağlık hizmeti verilemediği için gelecek saatlerde ölü sayısının artabileceğini söyleyen Kudra, İsrail'in Şifa Hastanesi'nde yaşananları Endonezya Hastanesi'nde tekrar etmek istediğini ifade etti.

Hastanenin düşmesi durumunda kuzeyde sağlık hizmeti veren son kurumun da gideceğini vurgulayan Kudra, "İsrail, Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi Endonezya Hastanesi'ni de toplu bir mezara dönüştürmeye çalışıyor." dedi.

Gazze'nin kuzeyindeki son sağlık kurumu için BM'ye "acil yardım" çağrısı

Kudra, 200'den fazla sağlık personelinin, 500'ün üzerinde yaralının ve 2 binden fazla yerinden edilmiş kişinin korunması ve hastanenin hizmete devam edebilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına "acil müdahale" çağrısında bulundu.

İsrail askerlerinin, Endonezya Hastanesi'ne giriş ve çıkışları engellediğini, hastanenin servis dışı kalması için uğraştığını kaydeden Kudra, hastaneye sığınanların ve yaralıların korunması için BM, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve UNRWA ile iletişime geçtiklerini, bu kurumlara sorumluluklarını hatırlattıklarını aktardı.

Kudra, dünya ülkelerine, kuzeydeki hastanelerin tümünün hizmet dışı kalması durumunda bölgede sahra hastaneleri kurma çağrısı yaptı.

İsrail tankları sabah saatlerinden itibaren Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altına almıştı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Endonezya Hastanesi'ne saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarılmıştı.

ETİKETLER
Gazze Endonezya
Sıradaki Haber
İsrail çeşitli bahanelerle Filistinli çocukları gözaltına alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:52
Uluslararası Af Örgütü'nden "Gazze'deki savaş suçlarının soruşturulması" çağrısı
18:41
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:32
AFAD Başkanı: 11 gemi personelini arama çalışmaları sürüyor
17:58
Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara
17:50
Biden'ın danışmanının, "Lübnan'la savaşın önlenmesini görüşmek için" İsrail'e geldiği bildirildi
17:49
Belçika'da 4 gün çalışma sistemi tutmadı
Gazzeli hastaları taşıyan uçak Ankara'ya indi
Gazzeli hastaları taşıyan uçak Ankara'ya indi
FOTO FOKUS
Şoförünün kalp krizi geçirdiği yolcu otobüsünü ikinci şoför durdurdu: O anlar kamerada
Şoförünün kalp krizi geçirdiği yolcu otobüsünü ikinci şoför durdurdu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ