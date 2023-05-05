Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçti

Dünyanın en kalabalık ülkeleri Hindistan ve Çin, nüfus artışı bakımından ayrı yönlere ilerleyecekleri tarihi bir kavşakta bulunuyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) tahminlerine göre, Hindistan, Nisan 2023 itibarıyla nüfus olarak Çin`i geride bırakarak "dünyanın en kalabalık ülkesi" haline geldi.

BM, nüfus sıralaması yapmaya başladığı 1950`den bu yana ilk kez, Hindistan nüfusunun Çin’i geçtiğini bildirirken, nüfusları 1,4 milyarı aşan ve son 70 yıldır dünya nüfusunun 3`te birini oluşturan iki ülkenin farklılaşan nüfus eğilimlerine dikkati çekti.

Geçen yıl ilk kez gerileyen Çin nüfusu, mutlak azalma sürecine girerken, Hindistan`ın bu yıl 1,4 milyarı aşan nüfusundaki artış, 2064`e kadar sürecek.

Avrupa`da Roma İmparatorluğu`nun 5. yüzyılda yıkılmasından bu yana dünyanın en kalabalık nüfuslarını barındıran Çin ve Hindistan`ın, modern dönemde nüfus planlaması alanında izlediği farklı yollar, yıllar içinde farklı gelişim doğrultularını ortaya çıkardı.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin yayımladığı analize göre, Hindistan nüfusu bu yıl 1 milyar 425 milyon 775 bin 850`ye ulaşarak, Çin`in geçen yıl 1 milyar 426 milyon ile zirve noktasına ulaştıktan sonra azalma eğilimine giren nüfusunu yakaladı ve geçti.

Çin, 2020`de 10 yıllık nüfus sayımını yaparken, Hindistan 2021`de planladığı 10 yıllık sayımı COVID-19 salgını gerekçesiyle ertelemişti.

Yeni Delhi yönetimi, nüfus sayımını 2024`te yapmayı planladığından Hindistan`a ilişkin rakamlar resmi verilerden çok tahmin ve iz düşümlerle belirlendi.