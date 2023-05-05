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Dünya
AA 05.05.2023 17:41

Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçti

Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre Hindistan Nisan 2023 itibarıyla nüfus olarak Çin'i geride bıraktı. Dünyanın en kalabalık ülkesi unvanı artık Hindistan'ın.

Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçti
[Fotograf: AA]

Dünyanın en kalabalık ülkeleri Hindistan ve Çin, nüfus artışı bakımından ayrı yönlere ilerleyecekleri tarihi bir kavşakta bulunuyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) tahminlerine göre, Hindistan, Nisan 2023 itibarıyla nüfus olarak Çin`i geride bırakarak "dünyanın en kalabalık ülkesi" haline geldi.

BM, nüfus sıralaması yapmaya başladığı 1950`den bu yana ilk kez, Hindistan nüfusunun Çin’i geçtiğini bildirirken, nüfusları 1,4 milyarı aşan ve son 70 yıldır dünya nüfusunun 3`te birini oluşturan iki ülkenin farklılaşan nüfus eğilimlerine dikkati çekti.

Geçen yıl ilk kez gerileyen Çin nüfusu, mutlak azalma sürecine girerken, Hindistan`ın bu yıl 1,4 milyarı aşan nüfusundaki artış, 2064`e kadar sürecek.

Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçti
Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçti

Avrupa`da Roma İmparatorluğu`nun 5. yüzyılda yıkılmasından bu yana dünyanın en kalabalık nüfuslarını barındıran Çin ve Hindistan`ın, modern dönemde nüfus planlaması alanında izlediği farklı yollar, yıllar içinde farklı gelişim doğrultularını ortaya çıkardı.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin yayımladığı analize göre, Hindistan nüfusu bu yıl 1 milyar 425 milyon 775 bin 850`ye ulaşarak, Çin`in geçen yıl 1 milyar 426 milyon ile zirve noktasına ulaştıktan sonra azalma eğilimine giren nüfusunu yakaladı ve geçti.

Çin'de değişen nüfus dünyayı nasıl değiştirecek?
Çin'de değişen nüfus dünyayı nasıl değiştirecek?

Çin, 2020`de 10 yıllık nüfus sayımını yaparken, Hindistan 2021`de planladığı 10 yıllık sayımı COVID-19 salgını gerekçesiyle ertelemişti.

Yeni Delhi yönetimi, nüfus sayımını 2024`te yapmayı planladığından Hindistan`a ilişkin rakamlar resmi verilerden çok tahmin ve iz düşümlerle belirlendi.

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