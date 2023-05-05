Çok Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2023 17:45

Rusya Savunma Bakanı cepheye gönderilecek silahları denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki cephe hattına gönderilecek silah ve askeri teknik araçların hazırlık durumunu inceledi.

Rusya Savunma Bakanı cepheye gönderilecek silahları denetledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Sergey Şoygu’nun Güney Askeri Bölgesi’nde teftişlerde bulunduğu belirtildi.

Şoygu’nun "Özel askeri operasyon"un yapıldığı bölgelerdeki Rus askeri birliklerinin amaçlarına uygun kullanılması için sevk edilecek silah ve askeri teknik araçların hazır olup olmadığını kontrol ettiği bilgisi verilen açıklamada, Rus ordusunun lojistiğinden sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Aleksey Kuzmenkov’un savunma sanayisi tarafından tedariki sağlanan yeni parti modern tanklar, zırhlı araçlar, özel askeri araçları gösterdiği ifade edildi.

Cephedeki birliklere sürekli silah ikmali konusunda özel kontrol talimatı

Bakan Şoygu’nun muharebe alanlarından çekilen silahların ve askeri teknik araçların depolanması ve onarımlarını da denetlediği vurgulanan açıklamada, hızla onarılan silahların derhal cepheye gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Korgeneral Kuzmenkov’a özel askeri operasyon bölgelerindeki birlik grupları için gerekli tüm silah ve askeri teknik araçların sürekli ve ritmik bir şekilde ikmali konusunda özel kontrol görevi verdi." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
Çin Ukrayna krizinin çözümü için yüzünü Rusya'ya çeviriyor
18:57
Kilis'te DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
18:56
Kamu işçilerinin zam pazarlığının sonucu salı günü belli oluyor
18:55
Organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı
18:50
KKTC'nin Yeşilırmak köyünde yangın
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs’ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
FOTO FOKUS
KKTC'nin Yeşilırmak köyünde yangın
KKTC'nin Yeşilırmak köyünde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ