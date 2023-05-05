Rusya Savunma Bakanı cepheye gönderilecek silahları denetledi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Sergey Şoygu’nun Güney Askeri Bölgesi’nde teftişlerde bulunduğu belirtildi.

Şoygu’nun "Özel askeri operasyon"un yapıldığı bölgelerdeki Rus askeri birliklerinin amaçlarına uygun kullanılması için sevk edilecek silah ve askeri teknik araçların hazır olup olmadığını kontrol ettiği bilgisi verilen açıklamada, Rus ordusunun lojistiğinden sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Aleksey Kuzmenkov’un savunma sanayisi tarafından tedariki sağlanan yeni parti modern tanklar, zırhlı araçlar, özel askeri araçları gösterdiği ifade edildi.

Cephedeki birliklere sürekli silah ikmali konusunda özel kontrol talimatı

Bakan Şoygu’nun muharebe alanlarından çekilen silahların ve askeri teknik araçların depolanması ve onarımlarını da denetlediği vurgulanan açıklamada, hızla onarılan silahların derhal cepheye gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Korgeneral Kuzmenkov’a özel askeri operasyon bölgelerindeki birlik grupları için gerekli tüm silah ve askeri teknik araçların sürekli ve ritmik bir şekilde ikmali konusunda özel kontrol görevi verdi." ifadelerine yer verildi.