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Dünya
AA 05.05.2023 16:54

DSÖ: Koronavirüs artık küresel sağlık açısından acil durum teşkil etmiyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün artık küresel sağlık açısından bir acil durum teşkil etmediğini açıkladı. Ancak bu, salgının bittiği anlamına gelmiyor.

DSÖ: Koronavirüs artık küresel sağlık açısından acil durum teşkil etmiyor
[Fotograf: DHA]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün COVID-19 ve küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

COVID-19'un son 3 senede hayatı alt üst ettiğine işaret eden Ghebreyesus, salgın nedeniyle 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğinin DSÖ'ye rapor edildiğini ancak bu rakamın daha fazla olduğunu bildiklerini aktardı.

Ghebreyesus, COVID-19 nedeniyle sağlık sistemlerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü ve milyonlarca kişinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını anımsattı.

Ghebreyesus, COVID-19 nedeniyle sınırların ve okulların kapandığını, insanların hareketlerinin kısıtlandığını ve milyonlarca insanın psikolojik sıkıntılar yaşadığını da söyledi.

COVID-19'un aşılama ve insanların bağışıklığının artması nedeniyle bir yılı aşkın süredir düşüş trendinde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bu nedenle birçok ülkenin COVID-19 öncesi hayata döndüğünü aktardı.

"COVID-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez"

Ghebreyesus, "Dün DSÖ Acil Durum Komitesi 15. kez toplandı ve bana (COVID-19'un) uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Ben de bu tavsiyeyi kabul ettim. Büyük bir umutla COVID-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiğini ilan ediyorum ancak bu COVID-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez. Geçen hafta COVID-19 her 3 dakikada bir can aldı ve bunlar sadece bildiğimiz ölümlerdi" diye konuştu.

Virüsün kalıcı olduğunu ve hala can almaya devam ettiğini ifade eden Ghebreyesus, vaka ve ölümlerde yeni artışlara neden olabilecek yeni varyantların ortaya çıkma riskinin devam ettiğini kaydetti.

"Karar ani şekilde alınmadı"

Ghebreyesus, söz konusu kararın ani şekilde alınmadığının altını çizerek, "Bu karar, bir süredir dikkatlice düşünülerek, planlanarak ve verilerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesiyle alındı. COVID-19 dünyamızı bir kez daha tehdit ederse, başka bir Acil Durum Komitesini toplamaktan çekinmeyeceğim" şeklinde konuştu.

DSÖ verilerine göre, Aralık 2019'da başlayan COVID-19 yaklaşık 7 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya genelinde toplam 765 milyon 222 bin 932 doğrulanmış COVID-19 vakası kaydedildi.

COVID-19 nedeniyle 30 Ocak 2020'de DSÖ tarafından "halk sağlığı acil durumu" ilan edilmişti.

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