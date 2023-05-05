Çok Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2023 15:54

İran, Azerbaycanlı 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

İran, Tahran ve Tebriz'de görevli Azerbaycanlı 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

İran, Azerbaycanlı 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde, "Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Tahran ve Tebriz'deki 4 diplomatı istenmeyen kişi kabul edilerek, geçen ay sınır dışı edildi." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımın Azerbaycan'da 4 İranlı diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edilmesine karşılık atıldığı belirtildi.

Azerbaycan, 27 Ocak'ta Tahran Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırının ardından 29 Ocak'ta personelini bu ülkeden çekmiş, 6 Nisan'da da İran'ın Bakü Büyükelçiliğindeki 4 İranlı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeden ayrılmalarını istemişti.

ETİKETLER
İran Azerbaycan
Sıradaki Haber
Yeni aldığı evin duvarlarından yılanlar fışkırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:45
Kılıçdaroğlu: Depremzedelerden 1 kuruş almadan onların evlerini, dükkanlarını yapacağım
16:00
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni hem geleneği hem bugünü yansıtacak
16:01
Çocuğunuza duygusal manipülasyon uyguluyor olabilir misiniz?
15:51
Yeni aldığı evin duvarlarından yılanlar fışkırdı
14:59
İstanbul'da taksiciler Togg ile konvoy yaptı
14:43
Sinan Oğan: Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacak
İlk Milli Elektrikli Tren Seti yarın İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak
İlk Milli Elektrikli Tren Seti yarın İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak
FOTO FOKUS
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ