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Dünya
Independent 05.05.2023 15:51

Yola savrulan bebeği son anda kurtardılar

ABD'nin California eyaletine bağlı Hesperia'da rüzgarın hareket ettirdiği bebek arabası son anda kurtarıldı.

Rüzgar içerisinde oğlan çocuğu olan bebek arabasını araçların hızla geçtiği yola savurdu. 

Bebeğin 60'lı yaşlarındaki büyük teyzesi, park halindeki aracının kapısındayken çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Ancak yaşlı kadın yere düştü. Ayağa kalkamayan teyze, gözlerinin önünde yaşananları izlemekle yetindi. 

Şans eseri yakındaki bir bankta oturan Ron Nessman koşup bebeği bir kaza meydana gelmeden kurtardı.

Nessman, "Düşünecek zaman bile olmadı. Sadece reaksiyon gösterdim" dedi. Adı açıklanmayan kadın için çok üzüldüğünü söyleyen Nessman, "Benim de yeğenlerim var. Böyle bir şeyi hayal bile edemem" diye konuştu.

Vatandaş, sözlerine "Hiçbir şey yapmazsam kendimle yaşayamazdım" ifadeleriyle devam ederken olayın ardından kadına da yardım ettiğini aktardı.

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