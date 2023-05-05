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Dünya
Denver7, New York Post 05.05.2023 15:09

Yeni aldığı evin duvarlarından yılanlar fışkırdı

ABD'de yeni bir ev satın alan kadın duvarın içinde yaşayan yılanlarla karşılaştı.

Yeni aldığı evin duvarlarından yılanlar fışkırdı

ABD'nin Colorado eyaletinde yeni bir ev satın alan Amber Hall, duvarda yılanların bulunduğunu köpeği sayesinde öğrendi.

42 yaşındaki kadın, ilk yılanı 10 gün önce bulduklarını söyledi.

Hall, köpeklerinden birinin evin garajında yılanla karşılaştığını söyledi.

Hall, duvara yuva yapan istenmeyen misafirleri "şaşırtıcı derecede büyük" diye niteledi ve ekledi:

"Herkes bunların bir tür jartiyer yılanı olduğunu ifade ediyor. Ancak hiç kimsenin bu kadar büyük jartiyer yılanı görmediğini söyleyerek uyarıyorlar."

Jartiyer yılanları zehirli olmasa da insanları ısırabiliyor, bazen alerjik reaksiyona yol açabiliyor.

İlk evini satın almak için uzun zamandır para biriktirdiğini kaydeden Hall, çok üzgün olduğunu söyledi. Hall, yılan çıkabileceği korkusuyla tuvaleti bile kullanmaktan çekindiklerini vurguladı.

Hall, hayvanları evden çıkarması için bir yılan uzmanıyla anlaştı. Uzmana göre yılanlardan bazıları muhtemelen en az iki yıldır evde yaşıyor. 

Hall evde yılanların olduğunun bilindiğinden şüphelendiğini kaydetse de evi satan emlak şirketinin bir temsilcisi durumdan haberdar olmadıklarını ileri sürdü.

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