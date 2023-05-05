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Dünya
TRT Haber 05.05.2023 17:35

Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi

Yapay zekanın barındırdığı tehlikeler endişeye yol açıyor. Beyaz Saray, teknoloji devlerinden bu konuda önlem almalarını istedi. Güvenli kullanıldığında ise yapay zeka birçok alanda önemli başarılara imza atıyor.

Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray, yapay zeka üzerine çalışan teknoloji devlerini uyardı. Halkı koruyacak adımlar atmalarını istedi.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileri Beyaz Saray'da ağırlandı.
Toplantıya, Google, Microsoft ve OpenAI temsilcileri katıldı.

Üst düzey yöneticilere, yapay zeka konusunda ahlaki sorumlulukları bulunduğu hatırlatıldı.

Beyaz Saray, sektörle ilgili düzenlenmeye gidileceği mesajını verdi. Ayrıca yapay zeka araştırmalarına 140 milyon dolarlık yatırım yapılacağı açıklandı.

Körlük tarihe karışabilir

Yapay zeka, birçok alanda olduğu gibi tıpta da önemli katkılar sağlıyor. İsviçre'de geliştirilen yapay zeka, gözler ve beyin arasındaki iletişimin şifresini çözdü.

Bilim insanları, siyah beyaz bir film izlettikleri farenin beynindeki elektrik sinyallerini yapay zeka ile görüntüye dönüştürdü.

Yalnızca beyin taramasından elde edilen verilerle farenin izlediği film yüzde 95 doğrulukla yeniden üretildi.

Teknoloji sayesinde gelecekte körlüğün tarihe karışabileceği belirtiliyor.

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