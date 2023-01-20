Yeni doğumlar tarihin en düşük seviyesine geriledi. Çin, bir demografi krizine sürüklenmeye başladı.

Dünyanın en kalabalık ülkesinin başı, nüfus yapısıyla dertte.

Çin nüfusu, 2022'de 850 bin kişi azalarak 62 yıl sonra azalışa geçti. Üstelik bu düşüş trendinin yeni başladığı tahmin ediliyor.

Çin artık uzun yıllar sürecek bir nüfus daralması sürecine girmiş olabilir.

Çin, Hindistan'ın gerisinde kalabilir

Çinli bir araştırma merkezinin hazırladığı rapor bu endişeyi doğruluyor.

Rapora göre, 2050 yılında Çin'de yıllık doğum sayısı 8 milyonun altına inecek.

Bu, Hindistan'daki doğumların yüzde otuzu kadar. Hal böyle olursa Çin, nüfus hızında en büyük rakibinin gerisinde kalabilir.

Birleşmiş Milletler'in tahminine göre de Çin nüfusu 2050'ye kadar yaklaşık 100 milyon azalacak. 1 milyar 313 milyona gerileyecek.

Çin'in demografi krizine sürüklenmesinin küresel ekonomiye de etkileri olacak.

Azalan iş gücü nedeniyle Çin'deki işçi maliyetleri yükselecek.

Bu da uzun yıllardır dünyanın fabrikası olarak bilinen Çin'deki üretimin başka ülkelere kayabileceği anlamına geliyor.

