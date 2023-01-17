Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 06:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin nüfusu 1961'den beri ilk kez azaldı
Çin'in nüfusu 2022'de 1 milyar 411 milyon 800 bine gerileyerek, 1961'den beri ilk kez azaldı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 2022 sonunda nüfusun 850 bin kişi azaldığını duyurdu.
Buna göre, ülke nüfusu 1 milyar 411 milyona geriledi. 2021 yılındaki doğum oranı binde 7,52 iken, bu oran 2022 yılında 6,77'ye indi.
Ölüm oranlarında da 1974 yılından bu yana rekor oran görüldü. 2021 yılındaki ölüm oranı binde 7,18'ken; 2022'de binde 7,37 oldu.
Uzmanlar, Çin nüfusunun 2050'ye kadar 109 milyon kişi azalacağı görüşünde.
Etiketler: Çin
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