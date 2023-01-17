Anju Khatiwada, ülkenin son 30 yıldaki en kötü uçak kazasında, Yeti havayollarının 691 sefer sayılı uçuşunun yardımcı pilotuydu.

Kocası Dipak Pokhrel de öldüğünde Yeti Havayolları uçuşunda yardımcı pilotluk yapıyordu ve Anju'yu havacılık alanında kariyer yapmaya teşvik eden onun ölümüydü.

Aile üyesi Santosh Sharma, Anju Khatiwada hakkında "Hayallerini savunan ve kocasının hayallerini gerçekleştiren kararlı bir kadındı" dedi.

Eşinin ölümünden sonra pilot oldu

Dipak, Haziran 2006'da batıdaki Jumla kasabasına pirinç ve yiyecek taşıyan pervaneli bir uçağın kokpitindeydi ve düşen uçaktaki 9 kişinin tamamı öldü.

Dört yıl sonra Anju, ABD'de eğitim almak için birçok engeli aşarak pilot olma yolunda ilerledi. Kalifiye olduktan sonra Yeti Airlines'a katıldı.

Bir öncü olan Anju, havayolu tarafından pilot olarak istihdam edilen altı kadından biriydi ve yaklaşık 6 bin 400 saat uçmuştu.

Bu hafta yaşanan trajedi, son on yıllarda yüzlerce kişinin hava kazalarında hayatını kaybettiği Himalaya ülkesinde havayolu güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden ateşledi.