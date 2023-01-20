Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 11:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Usain Bolt, milyonlarca dolarlık servetini kaybetti
Dünyaca ünlü Jamaikalı atlet Usain Bolt, milyonlarca dolar kaybetti. Bir yatırım şirketindeki hesabında bulunan 12 milyon 700 bin doların kayıp olduğu, sadece 12 bin dolar kaldığı açıklandı. Kaybın nedeni henüz bilinmezken, hukuki süreç başlatıldı.
Dünyaca ünlü eski atlet, servetini kaybetmenin şokunu yaşıyor.
Usain Bolt, bir yatırım şirketindeki hesabında, sadece 12 bin dolar kaldığını gördü.
Jamaika basınında çıkan haberlere göre, hesapta 12 milyon 700 bin dolar olması gerekiyordu.
Bolt, avukatlarıyla iletişime geçti.
Jamaikalı atletin avukatları ciddi bir dolandırıcılık ve hırsızlık suçu işlendiğini söyledi.
Para 8 gün içinde hesapta görünmezse konunun Yüksek Mahkemeye taşınacağı bildirildi.
Bolt kariyerinde 8 kez Olimpiyat şampiyonu oldu. 100 metre ve 200 metre yarışlarında dünya rekoru unvanını koruyor.
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