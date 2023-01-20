Haberde, Türkiye'den ABD'nin gücünü sınırlayan ülke olarak bahsedildi.

"Türkiye, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada ABD'nin gücünün sınırlarını kabul etme ihtiyacının iyi bir örneğidir" denildi.

Washington'a Ankara ile ilişkileri güçlendirmesi çağrısı yapıldı.

"Türkiye'yi saf dışı bırakılması gereken bir müttefik olarak görmek yerine, stratejik empati yapılması gerekiyor. Ankara'nın çıkarlarını, olayları nasıl gördüğünü anlayın" denildi.

Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da gidişatı değiştirecek hamleler

Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsız reel politikalarından bahsedildi.

Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da gidişatı değiştirecek hamleler yaptığı belirtildi.

Avrasya, İslam ve Türk dünyasının kavşağında yer alan Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkaslar'da sahip olduğu nüfuza da dikkat çekildi.

Analizde Ankara'nın Rusya ve İran ile ekonomik ve jeopolitik bağları bulunduğu da vurgulandı.

Bosna'dan Katar'a kadar birçok ülkede askeri veya barışı koruma kuvvetlerinin konuşlandırıldığı anlatıldı.

