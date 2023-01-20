Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 49 yaşındaki saldırganın, yaşadığı apartmanın balkonundan silahla ateş açtığı duyuruldu.

Açıklamada, olayda 4 sivil ile bir polisin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırgan intihar etti

Güvenlik güçlerinin saldırganın evine operasyon düzenlediği aktarılan açıklamada, zanlının polisler gelmeden intihar ettiği aktarıldı.

Olay yerine gelen Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, sivillere ve polise ateş açan saldırganın 2006'dan 2021'e kadar Gürcistan Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını ifade etti.

Saldırganın evinde ölü bulunduğunu dile getiren Gomelauri, "Özel kuvvetler geldi olay yerine. Ateşkes çağrısı yaptılar. Saldırgan, birkaç kez daha ateş açtı. Özel kuvvetler kapıyı açtığında bir silah sesi daha geldi. Yatakta yatıyordu saldırgan ve silah da yanındaydı. Bu personelimiz tarafından görüldü" diye konuştu.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.