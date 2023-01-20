İspanyol El Pais gazetesine verdiği röportajda Fransız lider, Avrupa'nın ekonomik modelinin "bu savaşın doğrudan ve dolaylı sonuçlarından derinden etkilendiğini" söyledi.

Macron, ekonomik açıdan dünyanın ABD ile Çin arasındaki "kutupluluk" tarafından tanımlandığını ve Avrupa'nın "ikisinden birinin kulu olmak" mı yoksa özgürlük ve dayanışma yolunu mu izlemek istediğine henüz karar vermediğini söyledi.

Fransa cumhurbaşkanı, Avrupa şimdiye kadar bu soruya tam olarak cevap veremese de, cevabın "ekonomik, teknolojik ve askeri açıdan egemen bir Avrupa. Diğer bir deyişle, gerçekten güçlü bir Avrupa" olduğunu vurguladı.

Macron, Avrupa'nın şu anda yaşadığı krizin, kıtanın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonraki dönemi tam olarak "sindirmemiş" olmasına da bağlı olduğuna inanıyor.

Fransa cumhurbaşkanı, AB'nin Soğuk Savaş sona erdiğinde "sorunların çözüldüğü" inancıyla hızla doğuya doğru genişlemeye koştuğunu söyledi.

Şu anda AB'nin, bloğun geleceği konusunda farklı görüşlere sahip iki ulus grubu olduğunu söyleyen Macron, Doğu Avrupa'nın AB içinde daha fazla ulusal özerklik istediğini ve "onları nasıl dinleyeceğimizi bilmenin gerektiğini" söyledi.