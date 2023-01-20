BBC'nin haberine göre, söz konusu arıza, bir sözleşmeli personelin, pilotlara uçuş emniyeti için verilerin sağlandığı NOTAM bilgisayarındaki uçuş emniyet dosyalarını yanlışlıkla silmesi sonucu oluştu.

FAA, arızanın giderildiğini, NOTAM sisteminin daha güvenilir ve saldırılara dayanıklı hale getirileceğini açıkladı.

Pilotlar, uçuşa başlamadan önce uçuş rotalarındaki olası tehlikeleri NOTAM ikazlarından öğreniyor.

Kanun yapıcılar konuyu inceleme sözü verdi

Geçen hafta bir grup Washington milletvekili, FAA'ya uçuşlardaki aksamanın hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu belirterek, gelecekte bunun nasıl önleneceği konusunda bilgilendirilmeleri talebinde bulunmuştu.

FAA'dan bir yetkilinin bugün milletvekilleriyle aksaklık konusunda çevrim içi görüşme yapması planlanıyor.

"Siber saldırıya dair kanıt yok"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, siber saldırıya dair kanıt olmadığını belirterek, Biden'ın Ulaştırma Bakanı'na söz konusu aksaklığın nedenlerinin kapsamlı biçimde araştırılması talimatını verdiğini aktarmıştı.

FAA, gece saatlerinde uçuş ekiplerine güvenlik bilgileri sağlayan sistemdeki arıza nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.

11 Ocak'taki arıza sonrasında 11 bin uçuşta gecikme yaşanmış, en az 1300 uçuş iptal edilmişti.