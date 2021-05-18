Hindistan'daki şiddetli kasırgada 21 kişi hayatını kaybederken 100'ü aşkın kişi de kayıp.

Ülkenin batı kıyısını vuran kasırga nedeniyle Mumbai sahilinden ayrılan bir gemi battı.

Gemideki 127 kişi kayıp

Savunma Bakanlığı, devlete ait bir petrol şirketi tarafından işletilen gemiden 146 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 273 kişiyi taşıyan gemide 127 kişinin kayıp olduğu vurgulandı.

Gemidekiler için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ulaşım da etkilendi: Havalimanı kapatıldı

Saatte 185 kilometre hızla esen kasırga nedeniyle 200 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ulaşımı olumsuz etkileyen şiddetli kasırga nedeniyle tren seferlerine ara verildi.

Havayolu ulaşımı da aksadı. Mumbai Havalimanı'na giden uçakların bazıları başka kentlere yönlendirildi.

Havalimanı bir süreliğine kapatıldı.